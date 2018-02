Kim Cattrall responde a Sarah Jessica Parker: "Tu não és minha amiga"

Nuno Azinheira Hoje às 11:55 Facebook

Tão amigas que elas eram. Ou pelo menos pareciam em "O Sexo e a Cidade". Sara Jessica Parker, a Carrie da série de culto norte-americana, enviou as condolências a Kim Cattrall pela morte do irmão. A fogosa Samantha não gostou.

"Deixa-me ser clara, se é que não fui já. Tu não és da minha família, tu não és minha amiga. Deixa de explorar a nossa tragédia para pareceres uma boa menina", escreveu Kim Cattrall na sua conta pública de Instagram.

A mensagem da atriz, que interpretou o papel de Samantha, a mais extrovertida e sexual personagem da série da HBO, transmitida originalmente entre 1998 e 2004, veio na sequência da mensagem de condolências que lhe foi enviada por Sara Jessica Parker, que na ficção era uma das suas melhores amigas.

"Querida Kim, todo o meu amor e sinceras condolências para ti por este momento", escreveu Sarah à colega.

No domingo, a atriz anunciou, também através das redes sociais, a morte do seu irmão, Christopher Cattrall, que foi encontrado morto numa propriedade sua no Canadá, depois de vários dias desaparecido.

Após o anúncio, nos dias que se seguiram, muitas foram as mensagens de solidariedade e de afeto que a atriz, de 61 anos, foi recebendo, o que a levou há quatro dias a agradecer todo o apoio aos "fãs, amigos e colegas do Sexo e a Cidade". A todos, menos a Sara Jessica Parker.

Se a violência da reação apanhou todos desprevenidos - até mesmo os seguidores de Kim nas redes sociais -, a frieza entre Kim e Sarah não é de hoje.

Ainda em setembro último, entrevistada por Piers Morgan para o programa "Life Stories", da estação britânica ITV, Kim Cattrall esclareceu a natureza da sua relação com a colega, de 52 anos.

"Nunca fomos amigas. Fomos colegas e, num certo sentido, é um lugar saudável para se estar", afirmou na circunstância.