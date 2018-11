Kim Kardashian admite que estava drogada quando fez vídeo sexual

Carolina Morais Hoje às 10:28 Facebook

Durante o episódio de domingo de "Keeping Up With The Kardashians", a irmã Kim revelou que estava sob o efeito de ecstasy quando se casou pela primeira vez e quando fez o vídeo sexual que a tornou conhecida.

Kim Kardashian é hoje uma empresária de sucesso e exemplar mãe de família, mas isso não significa que não tenha cometido algumas loucuras na juventude. No episódio de domingo do "reality show" "Keeping Up With The Kardashians", Kim admitiu em conversa com Kendall Jenner e Scott Disick - ex-marido da sua irmã Kourtney - que estava drogada durante grande parte do seu primeiro casamento.

"Casei-me pela primeira vez sob o efeito de ecstasy. Consumi ecstasy uma vez e casei-me. Consumi outra vez e fiz a 'sex tape'. Acontecia sempre alguma coisa má", confessou a mulher de Kanye West, referindo-se ao casamento com o produtor musical Damon Thomas, no ano 2000. A "sex tape", por sua vez, é a mesma que a catapultou para a fama em 2007, altura em que foi divulgada.

Durante a conversa, Kim Kardashian recordou ainda uma noite de loucura em Ibiza, na companhia de Paris Hilton. Tinham acabado de sair de uma festa de espuma, às sete da manhã, quando decidiram dormir em cima de boias a flutuar no oceano. "Não acredito que eras assim", deixou escapar Kendall Jenner. "Ainda consigo fazer coisas malucas", respondeu Kim.

Depois de um breve segundo casamento com o jogador de basquetebol Kris Humphries, a "socialite" de 38 anos é hoje casada - e há já quatro anos - com o "rapper" Kanye West, pai dos seus três filhos: North, de cinco anos; Saint, de dois; e Chicago, de dez meses.