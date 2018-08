Kim Kardashian admite que gostaria de ter mais um filho

Ana Filipe Silveira 12 Maio 2018 às 16:21 Facebook

Twitter

Kim Kardashian não descarta a possibilidade de ter mais um filho, a juntar aos três que já tem em comum com o marido, Kanye West. A revelação foi feita num programa de televisão emitido esta sexta-feira nos Estados Unidos.

A socialite gostou de recorrer a uma barriga de aluguer para ter o seu terceiro filho, a pequena Chicago, de três meses, e admite voltar a usá-lo.

"Gostei mesmo muito do processo da barriga de aluguer. Quando chegou o momento da amamentação, tenho de confessar que me rendi. 'Ok, esta foi a melhor decisão que já tomei'", revelou a empresária no programa "Live! with Kelly and Michael".

Kardashian, que tinha sido aconselhada pelos médicos a não voltar a engravidar, o que a levou a recorrer a uma barriga de aluguer para a gestação de Chicago, reforçou que esta opção lhe permitiu passar "mais tempo de qualidade" com os filhos mais velhos, North, a primogénita, de quatro anos, e Saint, de dois.

Por isso, a estrela não fecha as portas a mais um filho. Antes pelo contrário. "Sim, gostaria de ter talvez mais um filho", admitiu no programa, em que explicou ainda como foi o processo de escolha da barriga de aluguer que fez a gestação de Chicago.

"Quando iniciamos o processo, não é obrigatório dizermos quem somos. Queria dar a alguém a oportunidade de nos escolher. Mas, e se ela não fosse fã? Temos fãs incríveis mas também temos pessoas que são inimigas e loucas. Não queria essa energia à volta do bebé", explicou.