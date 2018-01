Kim Kardashian agita redes sociais com fotografia nua

Hoje às 18:20 Facebook

A "socialite" norte-americana Kim Kardashian, de 37 anos, voltou a surpreender os seus seguidores do Facebook e do Instagram com a publicação de uma fotografia na qual surge despida.

A provar por que é considerada uma das figuras públicas com mais impacto a nível mundial, Kim Kardashian voltou a agitar as redes sociais, esta sexta-feira, com uma imagem que em 24 horas somou mais de três milhões de "gostos".

A mulher do "rapper" norte-americano Kanye West despiu-se, e não apenas de preconceitos. Sobre uma cama, a estrela do programa de televisão "Keeping Up Witth The Kardashian" (E!) aparece usando apenas a parte de baixo da lingerie.

Elogios à boa forma física de Kim não faltaram e a imagem acabou por ser rapidamente reproduzida na imprensa internacional.

O elemento central do clã Kardashian tem dois filhos, Saint, de dois anos, e North West, de quatro. O casal prepara-se para ser pai pela terceira vez já este mês, desta vez recorrendo à gestação de substituição.