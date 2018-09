Kim Kardashian deslumbra em traje medieval

AFS Hoje às 15:25 Facebook

Kim Kardashian partilhou uma fotografia fora do comum. A "socialite" norte-americana recuou no tempo e mostrou-se aos fãs com características bem medievais. Ainda assim, não deixou a sensualidade de fora...

Apesar do estilo clássico da indumentária escolhida para a ocasião, cuja razão de ser se deve a uma produção recente que fez para a CR Fashion Book, Kardashian não deixou de exibir a naturalidade do seu corpo.

Com parte das pernas à vista e um decote bem ousado, a mulher do "rapper" Kanye West voltou a arrasar devido à sua elegância.

Mais do que dois milhões e meio de "gostos" em pouco mais do que 24 horas são bem reveladores do interesse que a imagem partilhada este domingo no Instagram despertou em alguns dos seguidores que a empresária de 37 anos reúne naquela rede social.