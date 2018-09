Kim Kardashian "esperançosa" após encontro com Donald Trump

Ana Filipe Silveira 01 Junho 2018 às 12:24 Facebook



Kim Kardashian e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump conversaram na quarta-feira com o objetivo de discutir a reforma prisional e a sentença de Alice Marie Johnson.

Depois de Donald Trump ter anunciado no Twitter que se iria encontrar com Kim Kardashian, agora foi a vez da mulher do rapper Kanye West falar sobre o assunto. Numa entrevista à revista "Mic", a empresária afirmou ter saído "esperançosa" desse encontro.

"Acho que ele [Donald Trump] gastou o seu tempo realmente para ouvir o nosso caso sobre a Alice Johnson", afirmou Kim Kardashian West, acrescentando que o presidente "entendeu realmente" o que foi dito e que está "muito esperançosa de que isso seja um aspeto positivo".

Kim Kardashian luta pela libertação de uma mulher de 63 anos, que se encontra presa desde 1996, depois de ter sido condenada a prisão perpétua por um crime não violento relacionado com tráfico de cocaína.

A empresária acredita que se Alice Johnson for libertada irá ter uma vida produtiva fora da prisão e afirma que a mulher de 63 já tem um emprego à sua espera.

"Ela tem um emprego à espera. Tem uma casa para onde ir e tem uma grande família que a apoia", disse Kim à revista "Mic". "Acredito realmente que ela é alguém que se reabilitou completamente e continuará a fazê-lo fora da prisão", acrescentou.

A reunião está feita, as cartas estão em cima da mesa, agora cabe ao presidente dos Estados Unidos decidir se Alice Johnson merece ou não ser libertada depois de 20 anos de prisão.