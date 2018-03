Kim Kardashian leva filha a manifestações contra violência armada

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:49 Facebook

Realizou-se sábado, nos Estados Unidos, uma manifestação com o objetivo de acabar com a violência armada. O país uniu-se por uma causa e homenageou as vítimas do massacre no liceu Marjory Stoneman Douglas, na Florida.

Um tiroteio neste liceu da Florida vitimou 17 estudantes e funcionários. A manifestação March For Our Lives fez-se sentir em todo o território norte-americano, com centenas de milhares de estudantes a saírem à rua.

Lado a lado com os estudantes estiveram vários famosos como Jimmy Fallon, Miley Cyrus, Demi Lovato, Paul McCartney, entre outros. Kim Kardashian e Kanye West também se manifestaram e levaram a filha mais velha, de quatro anos.

No Twitter, Kim partilhou uma foto de North West com o pai. "Estou muito contente por ter partilhado este momento com estes dois", começou por escrever. "Espero que a North se lembre disto para sempre", concluiu a empresária de 37 anos.

March For Our Lives juntou milhares de pessoas nas ruas dos Estados Unidos e contou com vários concertos solidários e discursos de vários alunos. Segundo a Reuters, Oprah, George Clooney, Steven Spilberg e Jeffrey Katzenberg doaram cerca de dois milhões de dólares ao movimento.