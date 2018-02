Kim Kardashian mostra rosto da bebé Chicago pela primeira vez

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:24 Facebook

A socialite Kim Kardashian utilizou as redes sociais para mostrar ao mundo a primeira fotografia do rosto da sua filha mais nova Chicago, fruto da relação com Kanye West.

A estrela do programa "Keeping Up with the Kardashians" partilhou, esta segunda-feira, o primeiro registo fotográfico da sua filha Chicago, que nasceu no dia 15 de janeiro. Na legenda, Kim, de 37 anos, escreveu: "Bebé Chicago".

Até ao momento, dos 108 milhões de seguidores, mais de 5 milhões colocaram gosto na imagem e mais de 90 mil comentários encheram a secção designada. "Lindas", escreveu um internauta. "Quando olhei para a fotografia pensei que fosses tu quando eras mais nova", disse outro.

A filha mais nova de Kim Kardashian apareceu anteriormente num pequeno trecho de vídeo publicado, em fevereiro, por Kylie Jenner no YouTube, depois do nascimento da sua primeira filha, Stormi.

Ao contrário de North, com quatro anos, e Saint, com dois, Chicago West foi concebida com recurso a uma barriga de aluguer. A socialite sofre de placenta acreta, uma condição grave que causou problemas durante o parto do segundo filho.