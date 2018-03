Especulação após Kim Kardashian partilhar foto de Caitlyn Jenner

Ana Filipe Silveira Hoje às 17:26 Facebook

Uma das recentes fotografias partilhadas por Kim Kardashian, através das redes sociais, está a dar que falar. A "socialite" publicou uma imagem em que Caitlyn Jenner, com quem terá cortado relações há algum tempo, surge ao lado da ex-mulher Kris.

Em novembro de 2017, questionada acerca da relação com a família da ex-mulher, Caitlyn Jenner confessou não falar com Kim Kardashian "há quase um ano". Desde a altura em que realizou a mudança de sexo, a madrasta das irmãs começou a afastar-se do clã.

Apesar de ter afirmado publicamente apoiar a sua decisão, a mulher de Kanye West cortou relações com a atriz aquando da publicação da sua biografia, "Secrets Of My Life". Entre outras revelações, Jenner alegou que Kris sabia mais acerca da sua crise de identidade de género do que dizia, situação que a mãe das Kardashian logo negou.

Agora, uma fotografia partilhada pela "socialite" na rede social Instagram, deixou os seus seguidores a especular. No antigo registo, Caitlyn Jenner surge - antes da transição - ao lado da então mulher.

Os fãs perguntam-se se esta se trata de uma reconciliação ou de uma atitude nada simpática para com a madrasta, que ainda recentemente, durante o programa "Piers Morgan's Life Stories", afirmou não confiar no clã.

Embora as coisas não se encontrem igualmente da melhor forma com as enteadas Kourtney e Khloé , a sua relação com as filhas Kendall e Kylie permanece intacta.