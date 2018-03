Kim Kardashian: "Preferia ter tido a minha filha de forma natural"

Ana Filipe Silveira Hoje às 16:33 Facebook

Kim Kardashian revelou como decorreu o processo para escolher a barriga de aluguer para o seu terceiro filho. A empresária explicou ainda o porquê de não optar por uma gravidez natural.

A mulher de Kanye West recebeu o seu terceiro rebento, no dia 15 de janeiro. A pequena Chicago West veio ao mundo através de uma barriga de aluguer. Kim Kardashian, em entrevista à revista "Elle", contou todos os detalhes desse processo.

"O bebé tem o meu ADN e do Kanye, por isso ela é uma portadora gestacional. Uma barriga de aluguer é quando se usa o esperma do marido e o óvulo da portadora do bebé", começou por dizer a estrela do "reality show""Keeping Up with the Kardashians", do "Canal E!".

Depois de entrevistar várias candidatas, Kim, de 37 anos, encontrou a mulher que carregou o seu bebé por "instinto". "Tu sabes quando podes confiar em alguém", referiu a socialite.

No que diz respeito à escolha do embrião, a irmã mais mediática da família Kardashian optou pela "mais saudável", que por coincidência "calhou" ser uma menina.

Perante os nove meses de gravidez, Kim Kardashian teve apenas duas exigências para a "portadora" que deu à luz o seu terceiro filho. Em primeiro lugar, Chicago West teria que nascer em Los Angeles, e em segundo, o médico do parto teria de ser o mesmo médico que trouxe ao mundo os dois primeiros filhos do casal, North, de quatro anos, e Saint, com dois.

A mãe Kim e a portadora de Chicago foram juntas a todas as consultas de obstetrícia, apesar de a empresária confessar que não é a "mesma coisa". "Odiei estar grávida. Mas, embora tivesse detestado, preferia ter tido a minha filha de forma natural", disse.

Durante os partos de North e de Saint, Kim Kardashian sofreu de placenta acreta, uma complicação médica, que fez com que a placenta tivesse ficado colada dentro do útero.

"Para tirar a placenta, o médico teve de enfiar o braço dentro de mim. Foi a parte mais dolorosa", contou Kim. Este tipo de situação pode causar a morte da mulher caso não receba cuidados médicos de imediato.

A filha mais nova de Kim Kardashian e Kanye West já faz furor nas redes sociais. A recém-nascida teve a sua primeira aparição num pequeno trecho de vídeo publicado, em fevereiro, por Kylie Jenner no YouTube, depois do nascimento da sua primeira filha, Stormi.