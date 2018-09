Kim Kardashian pretende libertar mais um condenado a prisão perpétua

Ana Filipe Silveira Hoje às 10:32 Facebook

Kim Kardashian continua focada na prevenção de casos de prisão perpétua que considera injustos nos Estados Unidos. Depois de há uns meses ter ajudado à libertação de Alice Marie Johnson, há um novo caso na mira da socialite.

Em maio, o encontro foi com o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e visava a libertação de uma mulher condenada há mais de 20 anos a prisão perpétua por um crime não violento relacionado com o tráfico de drogas. O objetivo foi alcançado.

Desta vez, o prisioneiro chama-se Chris Young e o motivo é semelhante. O homem foi condenado, em 2010, a prisão perpétua por posse de cocaína. Kim Kardashian alertou para o caso no podcast "Wrongful Conviction", de Jason Flom, e avisou que já está a trabalhar com o genro e assessor de Trump, Jared Kushner, para atingir o objetivo a que se propôs.

Apesar de não ter sido aprovada no Congresso, a liberalização das sanções penais para casos relacionados com posse e tráfico de drogas foi uma das prioridades do anterior presidente dos Estados Unidos, Barack Obama.

Atualmente, com a administração liderada por Trump, o processo foi revertido, uma vez que este é defensor de medidas mais duras para este tipo de crimes. Ainda assim, dada a flexibilidade que aparentou ter no caso de Alice Marie Johnson, de 63 anos, Kim Kardashian e especialmente Chris Young podem ter esperanças de alcançar uma decisão semelhante.