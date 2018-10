Kim Kardashian revela que Kanye West insiste em ter sete filhos

Carolina Morais Hoje às 10:05 Facebook

Twitter

Kim Kardashian revelou no "reality show" "Keeping Up With The Kardashians" que o seu marido, Kanye West, a tem "chateado" para ter mais filhos. "Ele quer ter sete!"

Kim Kardashian e Kanye West são pais de duas meninas e um menino. Mas parece que três filhos não são o suficiente para o "rapper". No mais recente episódio do "reality show" "Keeping Up With The Kardashians", transmitido domingo à noite nos Estados Unidos, Kim revelou que o seu marido tem insistido em aumentar - e muito - a família.

"Ele tem-me chateado. Quer ter sete filhos! Está a insistir em sete", desabafou a "socialite" de 38 anos, que não partilha da mesma vontade. "Jamais poderia [ter sete filhos], especialmente no mundo em que vivemos. Todos os dias vemos coisas traumatizantes", notou.

Kim e Kanye são pais de North, de cinco anos, Saint, de dois, e Chicago, de oito meses. Recorde-se que, na mais recente gravidez, a estrela de "reality tv" usou, por razões de saúde, uma barriga de aluguer.