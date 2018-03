Kim Kardashian vai produzir "reality show" de comédia para o Facebook

Ana Filipe Silveira Hoje às 16:17 Facebook

Kim Kardashian prepara-se para arrancar, em conjunto com a Lionsgate, com a produção de um "reality show" de comédia. "You Kiddin' Me", que vai ser conduzido por crianças filhas de celebridades, será transmitido no Facebook.

Kim Kardashian, conhecida do grande público por integrar uma das mais mediáticas famílias norte-americanas, anunciou que estás prestes a arrancar com um novo projeto. A "socialite" está a cargo da produção de um "reality show" de comédia.

"You Kiddin" Me", que os fãs vão poder acompanhar através do Facebook, será um programa de partidas conduzido por crianças filhas de celebridades. Os convidados, ainda por anunciar, deverão fazer tudo aquilo que for pedido pelos próprios filhos.

A ideia, "inspirada nas brincadeiras da família Kardashian West", partiu da própria empresária, que se mostrou entusiasmada com o novo projeto.

"Eu sei, por experiência própria, que as crianças são mais inteligentes do que achamos e podem ter ideias hilariantes, por isso imaginem o quão divertido será vê-las a assumir o controlo", disse a "socialite", em comunicado.

O programa deverá ainda dar a oportunidade a alguns dos usuários da rede social de conhecer as suas celebridades favoritas, cabendo igualmente a estes decidir os desafios.

Produzido numa parceira entre a Lionsgate e o Facebook, o "reality show", que contará com dez episódios, não tem ainda data prevista de estreia.