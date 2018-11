Kit Harington nega ter traído a mulher com modelo russa

Carolina Morais Hoje às 10:34 Facebook

Kit Harington - Jon Snow na série "A Guerra dos Tronos" - foi acusado de trair a sua mulher, a também atriz Rose Leslie, com uma modelo russa. O ator já veio negar as alegações.

Pelos vistos, não é apenas no universo de "A Guerra dos Tronos" que Kit Harington se vê debaixo de fogo. Esta semana, o seu casamento de apenas cinco meses com a atriz Rose Leslie foi posto à prova depois de a modelo Olga Vlaslova ter publicado no Twitter uma fotografia íntima, na cama, ao lado de um homem que alega ser Kit. A estrela televisiva russa assegura que conheceu o ator no Luxemburgo e que dormiram juntos em várias ocasiões, tanto antes como depois do casamento.

Entretanto, o britânico que dá vida a Jon Snow já veio negar todas as acusações através de um comunicado lançado pelo seu porta-voz. "As alegações nesta história são completamente falsas. Ele nunca esteve no Luxemburgo, nem conheceu Olga Vlaslova."

Kit Harington e Rose Leslie - que também participou em "A Guerra dos Tronos" no papel de Ygritte - casaram-se em junho, na Escócia, numa cerimónia que correu o mundo. Estrelas da série da HBO, como Emilia Clarke, Sophie Turner, Maisie Williams ou Peter Dinklage, serviram de testemunhas ao enlace.