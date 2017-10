Kit Harington quer parar gravações de "A Guerra dos Tronos" para casar

Hoje às 11:08 Facebook

Kit Harington e Rose Leslie, que iniciaram a sua relação nos bastidores de "A Guerra dos Tronos", querem que todo o elenco da série esteja presente na cerimónia de casamento. Para que tal seja possível, o ator pediu à produção para fazer uma pausa nas gravações.

Numa entrevista concedida ao "The Jonathan Ross Show" (ITV), o intérprete de Jon Snow revelou que, para dar início aos preparativos do matrimónio, teve uma conversa com o produtor que organiza o planeamento da série e pediu-lhe para fazer uma pausa nas gravações.

"Liguei para o produtor e disse: "Vou casar-me e, na verdade, a culpa é sua"", contou o ator, brincado com o facto de o romance com Leslie (a selvagem Ygrette da série da HBO) ter começando no set das gravações. "Tem de ter em consideração que vai haver um casamento em "A Guerra dos Tronos". Têm todos de estar presentes e, para isso, tudo tem de parar".

Divertido, Harington contou ainda que tinha tudo preparado para fazer um pedido romântico, mas que acabou por se precipitar: "Tinha alguns planos para fazê-lo. Ia prender algumas luzes nas árvores e fazer tudo de forma romântica. Mas nós estávamos no campo, sob o belo céu noturno, com uma lareira acesa e vinho tinto... Eu acabei por me antecipar e fiz a pergunta cedo de mais."

Questionado sobre a hipótese de terem um casamento temático inspirado na série em que contracenam, o famoso interprete do Rei do Norte negou, sorridente, acrescentando que seria impossível convencer Leslie de tal ideia.

Produzida pela HBO, a série "A Guerra dos Tronos", encontra-se a gravar a oitava e última temporada, que tem estreia prevista para 2019.