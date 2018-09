Kourtney Kardashian vive romance com jovem de 20 anos

Ana Filipe Silveira Hoje às 17:00 Facebook

Depois de terminado o namoro de dois anos com Younes Bendjima, Kourtney Kardashian está novamente apaixonada. A empresária não resistiu aos encantos de Luka Sabbat, estrela da sitcom norte-americana "Grown-ish".

Ela tem 39 anos. Ele tem 20. Os 19 que os separam não impediram que se apaixonassem e estejam a viver um romance. Depois de terem sido fotografados juntos, fonte próxima de Kourtney Kardashain conta ao site E! News que a empresária e o ator estão mesmo caídos de amores um pelo outro.

"Eles descobriram que têm muito em comum", conta. "A Kourtney acha que ele é realmente interessante e adora que ele seja tão criativo e artístico... Eles têm passado muito tempo juntos", prossegue.

Kardashian conheceu Luka Sabbat graças à sua irmã Kendall Jenner, amiga próxima do também modelo. "Eles sempre tiveram química, mas a Kourtney estava numa relação [com YounesBendjima, terminada em no início de agosto] e eles sempre mantiveram as coisas platónicas. Agora, ela está solteira...", acrescentou a fonte.