Kris Jenner comenta traição de Tristan Thompson

Kris Jenner quebrou o silêncio e comentou as traições de que uma das suas filhas foi alvo. Em conversa com Ellen DeGeneres, a mãe de Khloé Kardashian afirmou que não esperava tal coisa e elogiou a forma como a filha está a gerir a situação.

A matriarca do clã Kardashian-Jenner vai estar, esta sexta-feira, à conversa com Ellen DeGeneres, no "The Ellen Show", num programa que foi previamente gravado. Quando questionada sobre os vídeos de Tristan Thompson a trair a filha, Kris Jenner lamentou o sucedido mas preferiu elogiar a filha, que foi mãe poucos dias depois da divulgação das imagens.

"Foi muito inesperado, mas a Khloé é fantástica. Estou muito orgulhosa daquela miúda, ela é muito boa mãe", declarou, garantindo que a única coisa que a preocupa é a pequena True, nascida no dia 12 de abril. "Estive em Cleveland na semana passada e ela só está concentrada no bebé e no papel de mãe. (...) Está muito entusiasmada com a maternidade."

Ellen DeGeneres perguntou-lhe se não ficou furiosa quando soube da alegada traição de Tristan Thompson. KrisJenner respondeu que a solução foi apoiar Khloé e resolver a situação com amor: "Fizemos o que fazemos sempre: entrámos em ação com amor. Entrámos num avião e fomos a Cleveland. Estou lá para apoiar os meus filhos aconteça o que acontecer e faço o melhor que posso."

Kris Jenner conseguiu ser mais diplomática do que a filha Kim Kardashian, que dias antes, no mesmo programa, teceu duras criticas ao comportamento do cunhado: "Nem sei como descrever o que aconteceu, é lixado. É uma situação muito triste."