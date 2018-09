Kristen Bell "orgulhosa" do marido por estar sóbrio há 14 anos

Carolina Morais Hoje às 13:14 Facebook

Twitter

Kristen Bell partilhou uma mensagem comovente nas redes sociais, como forma de celebrar os 14 anos de sobriedade do seu marido, Dax Shepard. "Estou tão orgulhosa por nunca teres tido vergonha da tua história."

"Ao homem que gozou comigo nas fotografias de casamento por chorar demasiadas lágrimas de alegria. Que usou um portabebés durante dois anos para mostrar às filhas como serem aventureiras. Que segurou no nosso cão durante oito horas seguidas no dia em que tivemos de abatê-lo. Sei o quanto adoravas consumir. Sei o quanto te atormentou. E sei, porque assisti, o quanto te esforçaste para viver sem isso."

É assim que Kristen Bell começa por assinalar os 14 anos de sobriedade do seu marido, Dax Shepard, juntando à mensagem no Instagram várias fotografias privadas de família. "Vou para sempre admirar a tua dedicação. (...) Estou tão orgulhosa por nunca teres tido vergonha da tua história, mas de a teres partilhado amplamente, com a esperança de que pudesse inspirar outras pessoas a tornarem-se a melhor versão de si mesmas."

E, sem mais demoras, a atriz de 38 anos termina o "post" com uma declaração de amor. "Amo-te mais do que alguma vez pensei conseguir amar alguém. E quero que saibas que te vejo. Vejo o quão arduamente trabalhas. És um excelente exemplo do que é ser humano. Feliz 14.º aniversário de sobriedade."

Kristen Bell e Dax Shepard estão juntos há cerca de dez anos e casados há cinco. Têm em comum duas filhas: Lincoln, de cinco anos, e Delta, de três.