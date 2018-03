Kylie Jenner celebra primeiro mês da filha

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:01 Facebook

Kylie Jenner celebrou, na quinta-feira, o primeiro mês da filha, fruto da relação com o "rapper" Travis Scott. De forma a assinalar a data, a "socialite" partilhou novas fotografias de Stormi, mostrando-se uma mãe orgulhosa.

Kylie Jenner, de 20 anos, e Travis Scott, de 25, deram as boas-vindas à primeira filha no início do mês de fevereiro. O tão esperado anúncio da gravidez, que o casal optou por manter em segredo por uma questão de privacidade, só chegou após o nascimento da menina.

Desde que a "socialite" apresentou Stormi ao mundo, os fãs têm aguardado, ansiosos, por uma oportunidade de ver o rosto da bebé. Para assinalar o seu primeiro mês de vida, a irmã mais nova do clã Kardashian-Jenner partilhou novas fotografias da filha.

Nas ternurentas imagens, partilhadas na rede social Instagram, Kylie surge com a menina ao colo. Após a publicação, os seguidores da empresária mostraram-se encantados com a pequena Stormi, cujas fotografias revelaram um pouco mais da sua aparência.

"O meu anjinho completa hoje um mês", escreveu a namorada do "rapper" na legenda, mostrando-se uma mãe orgulhosa.