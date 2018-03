Kylie Jenner exibe curvas dois meses após dar à luz

Dúlio Silva Hoje às 10:28 Facebook

Num vídeo partilhado nas redes sociais, a "socialite" norte-americana Kylie Jenner exibe uma silhueta invejável, captada sete semanas depois de ter sido mãe pela primeira vez.

A irmã mais nova do clã Kardashian-Jenner, que foi mãe de Stormi no início do mês de fevereiro, publicou este domingo na sua conta de Snapchat um vídeo em que ostenta a sua atual forma física.

A "socialite", de 20 anos, filmou-se em frente a um espelho com a barriga à mostra. As curvas, que outrora fizeram da jovem empresária o centro das atenções nos Estados Unidas, estão a voltar aos poucos.

No que diz respeito ao seu corpo, Kylie, que ficou conhecida depois de participar no programa "Keeping Up with the Kardashians", do canal E!, já tinha dado a entender aos seus seguidores as saudades que tem da silhueta que apresentava no verão.

A vontade da mãe de Stormi, que nasceu fruto da sua relação com o "rapper" Travis Scott, foi demonstrada com uma fotografia sua em fato de banho, partilhada este fim de semana no Instagram. Em menos de 24 horas, o registo soma mais de seis milhões de "gostos".

Depois de optar por uma gravidez fora das luzes da ribalta, KylieJenner começa aos poucos a mostrar-se a si e a Stormi. As primeiras selfies da bebé foram publicadas este domingo, perante o escrutínio dos 106 milhões de seguidores que soma só na referida rede social.