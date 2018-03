Kylie Jenner inícia a filha na moda das selfies

Nuno Azinheira Hoje às 12:55 Facebook

Encantada com a maternidade, a socialite norte-americana voltou a publicar imagens do rosto da filha. Desta vez, Kylie deitou-se ao lado de Stormi e registou as primeiras selfies da bebé.

Desde que foi mãe, no dia 1 de fevereiro, Kylie Jenner optou por resguardar a filha e poucas são as fotografias publicadas nas redes sociais. Esta sexta-feira, a mais nova do clã Kardashian abriu uma exceção e registou aquelas que serão as primeiras selfies da pequena Stormi.

O olhar doce e curioso da bebé derreteu os corações dos seguidores da celebridade, que deixaram milhares de mensagens na caixa de comentários. Entre eles estão os das irmãs, Kim e Khloé, que adoraram as selfies da sobrinha. "Oh meu deus", comentou Kim. Já Khloé, que está grávida pela primeira vez, disse ter "saudades" da sobrinha e da irmã mais nova.

Cerca de 17 horas depois de ser publicada, a imagem contava com mais de 11 milhões e 900 mil gostos no Instagram, números que não são novos para Kylie Jenner, detentora do atual recorde da rede social. A primeira fotografia da filha, em cuja legenda foi revelado que se iria chamar Stormi Webster, contabiliza mais de 17 milhões e 800 mil "likes".