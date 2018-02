Kylie Jenner obriga família a usar máscaras cirúrgicas perto da filha

Ana Filipe Silveira Hoje às 15:20 Facebook

Kylie Jenner está a levar o papel de mãe muito a sério. Tão a sério que não deixa ninguém aproximar-se da filha, Stormi, sem colocar primeiro uma máscara cirúrgica. Incluindo ela própria e o pai da recém-nascida.

"Ela tem várias caixas de máscaras cirúrgicas em casa para os que se aproximarem da bebé usarem", explicou fonte próxima de Kylie Jenner ao site Hollywood Life. "Ela não quer a filha exposta a qualquer tipo de germe. Ainda é muito novinha", prosseguiu a mesma fonte.

Kylie, que foi mãe de Stormi a 1 de fevereiro, "tem sido extremamente cuidadosa", e é por isso que não deixa ninguém aproximar-se da filha sem usar máscara. "Ela quer protegê-la e o Travis tem a mesma postura", acrescentou.

A história acaba por ter confirmação através de uma partilha nas redes sociais da própria modelo de uma fotografia sua e do namorado, o "rapper" Travis Scott, ao lado de Stormi.

A jovem de 20 anos está visivelmente orgulhosa com a chegada da menina, não tendo sido a única do clã Kardashian a ser mãe em 2018. Em janeiro, Kim deu as boas-vindas ao terceiro filho, Chicago. Também Khloé Kardashian está à espera de bebé.