Kylie Jenner revela nome da primeira filha

Kylie Jenner, que foi mãe pela primeira vez a 1 de fevereiro, partilhou nas redes sociais uma imagem da bebé, aproveitando a ocasião para anunciar o nome do novo membro da família. Depois de uma gravidez em segredo, a modelo começa a partilhar a alegria da maternidade com os fãs.

Após meses sem confirmar ou falar acerca da gravidez, deixando os fãs a especular se estaria ou não realmente à espera de um bebé, Kylie Jenner anunciou finalmente, no último fim de semana, o nascimento de uma menina.

Claro que os seguidores da modelo esperam sempre por mais pormenores. Depois de partilhar um vídeo no qual foram reunidos os momentos mais marcantes dos nove meses da gestação, Kylie publicou agora uma primeira fotografia da filha, que veio ao mundo no dia 1 de fevereiro.

O nome da menina é Stormi Webster. O anúncio foi feito oficialmente por Jenner através da rede social Instagram, a acompanhar o seu primeiro registo fotográfico nesta rede social.

Stormi é fruto da relação de Kylie Jenner com o "rapper" Travis Scott. A jovem de 20 anos está visivelmente orgulhosa com a chegada da menina, não tendo sido a única do clã Kardashian a ser mãe em 2018. Em janeiro, Kim deu as boas-vindas ao terceiro filho, a bebé Chicago