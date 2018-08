Kylie Jenner sensual em férias de luxo nas Caraíbas

Nuno Azinheira 05 Maio 2018 às 12:25 Facebook

Kylie Jenner não para de surpreender. Desta vez, aproveitou as férias nas Ilhas Turcas e Caicos, no Mar das Caraíbas, para atualizar a sua conta na rede social Instagram e deliciar os fãs com toda a sua sensualidade.

Mãe há cerca de três meses, a cara mais nova do clã Kardashian faz questão de mostrar ao mundo que a gravidez em nada a afetou e que se encontra na melhor das formas físicas.

A acompanhar a socialite, de 20 anos, nesta viagem ao "Paraíso", como a própria descreve em algumas das publicações que tem feito, estão o namorado, Travis Scott, e a filha, Stormi. E para que o casal não tenha de perder tempo nos cuidados à bebé, também a ama foi convidada para estas férias de sonho.

De água na boca, ficam os cerca de 108 milhões de seguidores que Kylie tem no Instagram. Só numa das fotografias que publicou nos últimos dias, foi contemplada com mais de 11 milhões de gostos. Na caixa de comentários, também não faltam elogios tanto à beleza da empreendedora norte-americana, como da pequena Stormi.