Kylie Jenner ultrapassa recorde de Cristiano Ronaldo no Instagram

A norte-americana Kylie Jenner destronou o português Cristiano Ronaldo na fotografia com mais "gostos" do Instagram. Na imagem em questão pode ver-se Stormi Webster, a filha recém-nascida da "socialite".

A fotografia da bebé, que nasceu a 1 de fevereiro, a agarrar o dedo da mãe, de 20 anos, já ultrapassou os 15 milhões de "likes". 24 horas após ter sido partilhada no Instagram, a publicação já tinha chegado aos 12 milhões do "gostos" nesta rede social.

O elemento do clã Kardashian aproveitou ainda a fotografia para revelar o nome da filha, fruto do relacionamento com o "rapper" Travis Scott, e que muito interesse tinha gerado entre os fãs da modelo.

Até ao momento, o recorde de "gostos" obtidos numa publicação nesta plataforma da Internet pertencia ao internacional português Cristiano Ronaldo, na fotografia em que anunciou o nascimento de Alana Martina, fruto da relação que mantém com a espanhola Georgina Rodrigues.

O craque do Real Madrid, que aparecia na imagem com a namorada, a filha recém-nascida e o filho mais velho, Cristianinho, somou apenas com este registo mais de 11 milhões de "likes".