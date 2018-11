João Manuel Farinha Hoje às 13:27 Facebook

Os incêndios que nos últimos dias têm deflagrado no sul da Califórnia colocaram em perigo as casas de muitas celebridades. Lady Gaga e Will Smith tiveram mesmo de sair de casa para fugir ao fogo. Já Kourtney Kardashian viu as chamas muito perto da mansão em que reside.

A zona sul da Califórnia está a ser consumida pelas chamas. Atores, cantores e muitas figuras públicas residem naquela zona e muitas delas temeram o pior. Lady Gaga teve mesmo de evacuar a casa e deu conta da proximidade das chamas através de um vídeo publicado nas redes sociais.

Apesar de estar mais longe de um dos focos de incêndio, Will Smith também disse que ia sair de casa. O ator mostrou o aproximar das chamas no cimo de uma colina, depois de a filha lhe ter dito que estava com medo.

A família Kardashian também não tem vivido dias fáceis. Kim Kardashian foi obrigada a abandonar a mansão onde reside, em Calabasas e Caitlyn Jenner viu mesmo a mansão de Malibu ser destruída pelas chamas. O pai de Kylie e Kendall Jenner abandonou a casa a tempo e tranquilizou os fãs, garantindo que está a salvo. Por fim, Kourtney Kardashian também temeu o pior, já que o fogo chegou à rua onde mora.