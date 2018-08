Lady Gaga pede desculpa à família de Zombie Boy por ter falado em suicídio

João Manuel Farinha Ontem às 16:33 Facebook

A cantora Lady Gaga fez um pedido desculpas públicas à família de Rick Genest, mais conhecido como Zombie Boy, por ter referido que o modelo se havia suicidado. Familiares acreditam em morte acidental.

Lady Gaga escreveu um pedido desculpas no Twitter à família do modelo Rick Genest, mais conhecido no meio artístico como Zombie Boy. A cantora era amiga do modelo e quando soube da notícia publicou uma mensagem a lamentar o seu "suicídio". A família acredita que a morte foi acidental e a artista veio pedir desculpas.

"Por respeito à família do Rick, ao Rick e ao legado dele peço desculpa se falei cedo de mais, uma vez que não havia testemunhas nem provas que suportassem qualquer conclusão para a causa da morte dele. De maneira nenhuma quis tirar alguma conclusão injusta. As minhas profundas condolências para toda a família e amigos."

A tese de suicídio foi avançada pelas autoridades a meios de comunicação locais, mas novas informações dão conta de outra hipótese. Em declarações ao site TMZ, Karim Leduc, agente de Rick Genest, disse que a família acredita que a morte tenha sido acidental, contrariando a informação de que o manequim se havia atirado do 4.º andar do prédio onde morava.

Segundo KarimLeduc, Rick podia estar na varanda a fumar, ter-se inclinado sobre o corrimão e caído. O facto de não ter sido encontrada qualquer nota de suicídio também contribuiu para aumentar as desconfianças da família.

Zombie Boy, que ficou conhecido em 2011 por participar no videoclipe do tema "Born This Way", de Lady Gaga, morreu na última quarta-feira aos 32 anos.