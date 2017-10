Ontem às 22:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Lady Gaga ficou inconsolável quando Sonja Durham morreu, em maio deste ano, depois de perder a luta contra o cancro da mama. Agora, no dia em que a amiga faria anos, faz-lhe uma série de sentidas homenagens.

"Ver como uma das minhas melhores amigas no mundo mostrou uma coragem, força e positividade incomensuráveis enquanto lutava contra um cancro mudou minha vida", declarou a cantora, na altura da morte de Sonja.

No passado sábado, dia do aniversário da amiga, Lady Gaga não deixou a data passar em branco. A intérprete partilhou no seu canal de YouTube um vídeo que testemunha o momento em que mostrou a Sonja pela primeira vez a canção "Grigrio Girls", um tema inspirado no impacto da doença na amizade das duas.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Para além do vídeo, Gaga recordou a amiga através de fotografias publicadas no seu Instagram e contou que reuniu alguns amigos para comemorar o dia da amiga. "Adoro-te para sempre, Sonja", escreveu na legenda das imagens.

Mas a voz de êxitos como "Bad Romance" e "Poker Face" não se ficou por aqui. Gaga contou ainda que tem um colar feito com parte das cinzas da amiga. "Uso algumas das cinzas da Sonja à volta do meu pescoço numa pérola negra que me foi dada pelo marido dela", escreveu Lady Gaga na fotografia em que mostra o colar em questão.