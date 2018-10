Lady Gaga vai casar-se

Carolina Morais Hoje às 09:52 Facebook

Durante um emotivo discurso na gala anual da revista "Elle", Lady Gaga confirmou que está noiva do agente de celebridades Christian Carino.

Lady Gaga foi homenageada na 25.ª gala anual da revista "Elle", dedicada às mulheres de Hollywood. Durante o seu emotivo discurso perante uma plateia de ilustres, dirigiu-se a Christian Carino como "noivo", confirmando assim o seu futuro estado civil.

A protagonista do filme "Assim Nasce Uma Estrela" e o agente de celebridades começaram a namorar, segundo as contas da imprensa norte-americana, em fevereiro de 2017. No final desse mesmo ano, Gaga deu início aos rumores de noivado ao exibir, em várias ocasiões, um anel de diamantes - embora só agora a notícia tenha sido confirmada.

Houve, no entanto, muito mais por onde pegar no seu discurso na gala da "Elle". Lady Gaga falou da sua experiência enquanto vítima de agressão sexual, da sua saúde mental e da necessidade de as mulheres se apoiarem umas às outras.

"Enquanto sobrevivente de agressão sexual por parte de alguém na indústria do entretenimento, enquanto mulher que ainda não é corajosa o suficiente para dizer o nome dele, enquanto mulher que vive com dor crónica, enquanto mulher que foi condicionada desde muito nova para ouvir o que os homens dizem, hoje decidi que quero reaver o meu poder. Hoje sou eu quem usa as calças", afirmou a cantora de 32 anos, que compareceu ao evento, propositadamente, com um fato de homem assinado por Marc Jacobs.