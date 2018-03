Laura Figueiredo celebra primeiro aniversário da filha com foto inédita da gravidez

Dúlio Silva Hoje às 10:51 Facebook

Beatriz, filha do cantor Mickael Carreira e da apresentadora Laura Figueiredo, completou, esta semana, o primeiro ano de vida. De forma a assinalar a data, a mãe da menina partilhou, através das redes sociais, uma mensagem especial.

Mickael Carreira e Laura Figueiredo celebraram, esta quinta-feira, o "primeiro ano de felicidade". Já lá vai um ano desde que a pequena Beatriz, o rebento do casal, chegou ao mundo.

Para assinalar esta data especial, a apresentadora partilhou uma mensagem dedicada à menina, juntamente com uma fotografia em que recorda a fase da gravidez. "Com a primavera chegaste tu, com um nome que significa a que traz felicidade", começou por escrever.

"Mas contigo trouxeste muito mais que isso, meu amor. Contigo somos eternos", sublinhou a também atriz, mostrando-se feliz e realizada em dia de aniversário da filha. "Obrigada por nos escolheres", concluiu.

Recentemente, e de forma a comemorar o primeiro dia do pai que o cantor celebrou, Laura Figueiredo partilhou um ternurento registo fotográfico de Mickael Carreira com Beatriz aos ombros.