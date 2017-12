Leandro e a mensagem apaixonante para o filho no dia de aniversário

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:50 Facebook

Leandro não tem dúvidas: "[O meu filho é] o homem que mais amo neste mundo". No dia em que Simão festeja o seu quinto aniversário, o cantor surpreendeu os seus fãs com uma declaração de amor dirigida ao seu rebento.

"Hoje [quinta-feira] é o teu dia! O melhor dia da minha vida, 28 de dezembro", começa por sublinhar o intérprete, de 30 anos, na mensagem escrita a propósito das cinco primaveras do seu único filho.

E é exatamente no pequeno Simão que Leandro concentra as suas atenções na publicação que fez na conta de Instagram e que vem acompanhada de um raro registo fotográfico do rebento. "Em cada palavra um momento, em cada momento uma certeza. Serás a estrela que me ilumina na madrugada mais escura. És o homem que mais amo neste mundo, a verdade de uma só História, de uma só Vitória que nada nem ninguém consegue separar!", escreveu, naquilo que pode ser entendido como uma alusão à luta pela guarda da criança que o cantor travou em tribunal.

"Sou a tua luz e tu o meu caminho, sou o teu adormecer e tu o meu sonho, sou o teu abraço e tu o meu sorriso, és a minha vida e eu serei o teu protetor para sempre. Darei o meu corpo a minha vida para te ver sempre feliz", continua Leandro, para a seguir concluir referindo as suas "palavras antes de cada adormecer", as suas "birras doidas" e as suas "loucuras e histórias tolas" que todos amam.

Simão é fruto da relação de oito anos do cantor com Sury Cunha, que não terminou de forma pacífica. A modelo moveu um processo contra o artista, acusando-o de violência doméstica. Leandro acabou absolvido.