O cantor Akon admitiu numa entrevista que está a pensar "muito seriamente" em candidatar-se à presidência dos EUA em 2020, concorrendo contra Donald Trump.

Quem não se lembra dos êxitos musicais "Lonely" e "Smack That"? Ao fim de todos estes anos, parece que Akon tem ainda muitas cartas para dar e, curiosamente, não apenas no mundo da música. A política - ao mais alto nível - pode estar no seu futuro.

"Tenho estado a pensar muito seriamente em concorrer às eleições [presidenciais] de 2020", admite, numa entrevista à "Newsweek". "Mas ao mesmo tempo quero continuar a fazer o que faço e espero que isso me dê força suficiente para que as pessoas digam 'Sabes que mais, se concorreres vamos apoiar-te'."

O principal motivo desta eventual incursão pela política é o sentimento de "insegurança" e "impotência" que o cantor de 45 anos tem desde que Donald Trump subiu ao poder e introduziu políticas de imigração implacáveis.

Apesar de ter nascido na América, Akon passou grande parte da sua juventude no Senegal. "Sinceramente, acho que vai ser uma luta. Sinto que devo estar sempre preparado para o inesperado. Sinto-me muito desconfortável. (...) Não é tanto o que está a acontecer agora, mas acho que amanhã o impacto vai ser muito mais devastador."

E não hesita em traçar comparações entre a administração Trump e a de Barack Obama. "Fizemos um percurso tão longo para tentar unir as pessoas, olharmos uns para os outros enquanto humanos e trabalharmos no sentido de uma causa comum. E agora parece que tudo o que foi feito está a ser desfeito, com gangues e grupos raciais a reemergir. É horrível."

Caso decida concorrer à presidência em 2020, Akon terá pela frente, precisamente, Donald Trump, que atualmente se encontra no seu primeiro mandato.