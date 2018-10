Lili Caneças recusou convite de Charles Aznavour: viajar com ele para Paris

Dúlio Silva Hoje às 13:51 Facebook

Lili Caneças recorreu à sua conta de Instagram para homenagear o artista francês Charles Aznavour, que morreu na segunda-feira, aos 94 anos, e com o qual a "socialite" teve a oportunidade de almoçar há mais de cinquenta anos.

"Almocei com o Charles Aznavour, no The Vip Restaurant, no aeroporto de Lisboa, em 1965", começou por dizer Lili Caneças naquela rede social, antes de explicar o convite que um dos mais icónicos músicos franceses lhe fez nessa ocasião.

"Ele convidou-me para ir a Paris com ele, tinha eu 20 anos, e disse-lhe que não", confessou Lili na legenda de uma fotografia de Aznavour, cantor nascido naquela cidade francesa, em 1924, e que durante aquele almoço lhe cantou o tema "Ay Mourir pour toi".

"Dei-lhe um beijo e disse-lhe adeus! Não falei mais com ele... Fico contente por ele ter tido uma longa e bonita vida! É uma grande perda para o mundo", finalizou a "socialite".

Charles Aznavour despediu-se na segunda-feira do mundo terreno, em casa, em Mouriès, no sul de França, aos 94 anos de idade.

Desde os nove que se dedicava à música. Escreveu mais de mil canções, cantou em seis línguas, lançou 91 álbuns de estúdio e vendeu mais de 180 milhões de discos em todo o mundo.

Durante as décadas de 1950 e 1960, atuou várias vezes em Portugal. O último espetáculo que deu no nosso país foi em dezembro de 2016, no agora denominado Altice Arena, em Lisboa.