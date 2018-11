Lili Caneças surpreende fãs com ida ao baú das memórias

NA Hoje às 15:38 Facebook

Lili Caneças encontrou no seu baú das memórias uma recordação captada há 20 anos. A "socialite" aproveitou para desabafar sobre a mulher "cheia de sonhos" que foi outrora.

A rainha do "jet set" português recorreu, esta sexta-feira, ao seu perfil de Instagram para partilhar com os seus admiradores um momento de nostalgia que viveu ao encontrar no álbum de recordações uma fotografia que, na altura, foi capa da revista "Caras".

"Há 20 anos, continuava uma beleza, cheia de sonhos, metas e uma pessoa feliz. Nunca mais consegui encontrar esta mulher. (...) Envelhecer é aborrecido", pode ler-se na descrição que escolheu para o registo.

Perante o estado melancólico de Lili Caneças, houve diversos seguidores que elogiaram a beleza que exibe atualmente. "Que disparate! A beleza está em todas as idades, com a diferença que agora tem mais sabedoria", comentou um internauta. "Essa mulher ainda está em ti", disse outro.