Liliana Aguiar e Francisco Nunes casaram-se na quinta-feira, numa cerimónia que decorreu na praia. O casal anunciou o noivado em abril e está à espera do primeiro filho em comum.

A apresentadora e o "mental coach" oficializaram a relação na quinta-feira, na praia, e partilharam alguns momentos da cerimónia nas redes sociais.

Liliana Aguiar terá adotado o apelido do marido, que não conseguiu esconder a felicidade por ter dado o nó. "Já está! A minha mulher, Liliana Aguiar Nunes", escreveu na legenda da fotografia.

Os noivos apostaram num "look" descontraído, próprio de uma cerimónia na praia. Liliana levou um vestido cai-cai e Francisco optou por um fato sem gravata, tal como é possível vislumbrar nas fotografias e no vídeo publicado por Liliana Aguiar nas redes sociais.

O casal espera ansiosamente pela chegada do primeiro filho em comum, o terceiro de Liliana Aguiar. Recorde-se que a também empresária já é mãe de Miguel, de dez anos, fruto da sua antiga relação com Miguel Ângelo Tavares, e de Salvador, nascido em janeiro do ano passado do namoro com o ator José Carlos Pereira.