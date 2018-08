Liliana Aguiar confirma gravidez e lamenta ter sido acusada de mentirosa

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:45 Facebook

Depois de semanas de especulação em torno de uma terceira gravidez de Liliana Aguiar, a empresária confirmou estar a viver um novo "estado de graça".

"Agora sim! Posso contar-vos que estou muito feliz por estar a sentir um coração a bater dentro de mim", escreveu Liliana Aguiar no Instagram. A comunicadora explicou que, depois de vários órgãos de comunicação social terem avançado com a notícia da sua gravidez, só não o anunciou "mais cedo" por só agora ter tido a certeza de "que está tudo bem" com o bebé.

"Nunca desmenti o meu momento de graça. (...) Lamento terem-me acusado de mentirosa. Não menti, omiti, tenho esse direito", justifica.

Liliana Aguiar diz querer "aproveitar para viver em harmonia" a sua gestação "com o amor" do seu companheiro, o "mental couch" Francisco Nunes, dos filhos de ambos e da família.

Já o namorado refere que o casal está feliz e pede "força" a Deus "para cuidar deste projeto familiar com muito amor, muita paixão e muito trabalho". "Nós cá em casa decidimos mostrar-lhes que não devemos ter medo dos desafios e que quanto melhor aceitarmos o nosso passado mais confiantes estaremos para o presente e para o futuro. Não somos convencionais, nem muito menos geridos pelo que os outros acham bem ou mal, somos apenas uma família carregada de diferentes personalidades que só quer ser feliz! Vamos ser pais outra vez... E que bem que se está!", terminou.

O bebé juntar-se-á a Miguel, de dez anos, fruto da antiga relação da comunicadora com Miguel Ângelo Tavares, e a Salvador, nascido em janeiro do ano passado do namoro com o ator José Carlos Pereira. Este também será o terceiro filho de Francisco Nunes.