Liliana Aguiar revela sexo e nome do terceiro filho

A empresária Liliana Aguiar revelou que vai ser mãe de um menino pela terceira vez, o primeiro fruto do casamento com o "mental coach" Francisco Nunes. O nome do bebé também já é conhecido.

O terceiro filho da ex-apresentadora de televisão vai chamar-se Santiago. O anúncio foi feito, no sábado, no "baby shower" organizado pelo casal, que contou com a presença de vários amigos, entre os quais a jornalista da TVI Conceição Queiroz e a DJ e "blogger" Rita Mendes.

A empresária e o "mental coach" esperam ansiosamente pela chegada do primeiro filho em comum. Recorde-se que Liliana Aguiar já é mãe de Miguel, de dez anos, fruto da sua antiga relação com Miguel Ângelo Tavares, e de Salvador, nascido em janeiro de 2017, do namoro com o ator José Carlos Pereira.

Também para Francisco Nunes, que oficializou o seu relacionamento com a empresária há duas semanas, numa cerimónia na praia, Santiago será o terceiro filho.