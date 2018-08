Liliana Campos e Rodrigo Herédia em clima romântico na Costa Rica

João Manuel Farinha Hoje às 13:01 Facebook

Liliana Campos e o marido rumaram à Costa Rica para uns dias de descanso a dois. Encantada com o país e com a companhia, a apresentadora da SIC tem desfrutado ao máximo destas férias românticas.

De férias com o marido na Costa Rica, Liliana Campos está feliz da vida. A apresentadora dos programas "Passadeira Vermelha" (SIC Caras) e "Etnias" (SIC Internacional) está a adorar conhecer o país da América Central, onde tem aproveitado para namorar.

A profissional da estação de Carnaxide tem partilhado diversas fotografias do destino para onde viajou, classificando-o como "paraíso" e um "lugar encantado". Além das paisagens idílicas da Costa Rica, Liliana Campos tem tornado públicos momentos de cumplicidade com Rodrigo Herédia, com quem se casou em 2016, bem como imagens nas quais exibe uma silhueta invejável.

A apresentadora, de 47 anos, tem recebido os mais diversos elogios pela forma física exibida, aos quais faz questão de responder e agradecer sempre que pode.