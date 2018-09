Liliana Campos faz declaração de amor ao marido

Ana Filipe Silveira 03 Junho 2018 às 12:28 Facebook

Twitter

A apresentadora da SIC Caras assinalou o aniversário de um dos projetos profissionais do seu marido, Rodrigo Herédia, com uma declaração de amor. As palavras de Liliana Campos enterneceram os seus admiradores.

"Parabéns Rodrigo! Parabéns pelo empresário empreendedor que és, por tudo o que conquistaste, e por tudo o que a vida ainda tem reservado para ti. Faz três anos que um dos teus grandes sonhos se concretizou e assim nasceu o Santa Barbara Eco-Beach Resort", começou por escrever a comunicadora, este sábado, na legenda de um registo fotográfico publicado no seu perfil de Instagram.

O Santa Barbara Eco-Beach Resort, a unidade hoteleira de Rodrigo Herédia localizada nos Açores, assinala três anos de existência, depois de ter aberto portas em junho de 2015. "Tenho a certeza que o teu nome será uma marca na Ilha de S. Miguel", afirmou Liliana Campos.

A comunicadora, de 47 anos, que apresenta o programa "Passadeira Vermelha", na SIC Caras, recordou o momento em que o empresário lhe pediu para envelhecer ao seu lado.

"Em vez de me perguntares se queria namorar contigo, perguntaste-me se gostaria de envelhecer contigo nos Açores? Respondi logo que sim, porque essa tua paixão é contagiante! Se assim será, só Deus sabe. Aquilo que sei, é que mesmo inconscientemente, já sonhas com novos projetos e não vais parar nunca", adiantou na mesma publicação.

Casados desde 2016, a profissional lembrou que nem sempre é fácil manter uma relação à distância, porque as saudades tornam as coisas mais difíceis. "Tem sido assim desde que estamos juntos ou melhor, desde que te conheço. Para mim a distância não é fácil", referiu.

"Tanto fico com o coração apertado de saudades, apreensivo por estarmos tanto tempo separados, ou... Feliz! Sim, feliz! Deves estar a achar estranho, mas é verdade. Por muito que me custe, sei que é aí que tu és mais tu, é aí onde te realizas e por isso é aí onde és realmente feliz! Amar é dar, não é tirar e embora. Não lido da melhor forma com a distância, o que eu quero mesmo é que sejas feliz", rematou Liliana na sua declaração de amor, que conta, até ao momento, com mais de três mil gostos.