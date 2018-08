Lily Aldridge está grávida pela segunda vez

AFS Hoje às 13:48 Facebook

Twitter

Lily Aldridge, supermodelo norte-americana, anunciou estar à espera do segundo filho. O bebé é fruto da sua relação com o músico Caleb Followill.

A modelo norte-americana utilizou as redes sociais para partilhar com os fãs que vai ser mãe pela segunda vez. Lily partilhou uma fotografia de biquíni na qual se pode ver a já proeminente barriguinha de grávida. "Surpresa", escreveu Aldridge como legenda da publicação.

Os seguidores da modelo de 32 anos ficaram deliciados com a notícia. "Estou muito feliz por vocês", "parabéns, mamã" e "vai ser um bebé maravilhoso" foram apenas algumas das mensagens deixadas na caixa de comentários.

A gravidez é fruto da relação com Caleb Followill, vocalista da banda Kings Of Leon, com quem é casada desde 2011. O casal já tem uma filha, Dixie Pearl, de seis anos.