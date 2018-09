Lily Allen confessa que contratou prostitutas quando estava em digressão

NA Hoje às 13:34 Facebook

Lilly Allen revelou que contratou prostitutas quando estava em digressão, em 2014. Este é um dos diversos temas abordados na autobiografia intitulada "My Thoughts Exactly" que está prestes a lançar.

A artista confessou ter recorrido ao serviço de acompanhantes de luxo para ter relações sexuais, enquanto andava de um lado para o outro em 'tour' a promover o álbum "Sheezus", lançado em 2014.

"Dormi com acompanhantes femininas quando estava em 'tour' porque sentia-me sozinha, perdida e à procura de alguém. Não tenho orgulho mas também não estou envergonhada", disse a intérprete, no sábado, no perfil de Instagram, garantindo que esta fase já terminou.

A história, que faz parte da sua obra biográfica, só veio agora a lume porque alguém que participou no processo de produção do livro avançou com a informação ao jornal britânico "Mail on Sunday".

"O The Mail vai publicar a história porque alguém falou, e de certeza que vão fazer isto parecer pior do que realmente é", rematou Lily Allen.

A compositora já tinha publicado no Instastories, ferramenta da referida rede social, uma nota na qual avisa que vai investigar a situação e descobrir quem revelou o episódio sem autorização.

"Todos assinaram um acordo de confidencialidade por isso é uma quebra de contrato (...). Que eu saiba, não existe muita gente que descesse tão baixo por isso vou tratar de encontrar o responsável", alertou.