Lily Allen confessa que traiu o ex-marido depois de ter sido mãe

Nuno Azinheira 28 Maio 2018 às 15:18 Facebook

Twitter

A atriz Lily Allen confessou que traiu o ex-marido, Sam Cooper, em 2014, depois de fazer uma pausa na carreira após o nascimento do segundo filho do casal, no ano anterior.

A artista britânica, de 33 anos, revelou em entrevista à revista "Vulture" que se sentiu confusa quando teve de interromper a carreira para se dedicar aos cuidados de mãe.

"Perdi o sentido de mim mesma. Era uma má mãe e uma má artista. Traí o meu marido", admitiu.

Em 2016, a cantora e o decorador colocaram um ponto final no casamento, iniciado em 2011 e do qual tiveram dois filhos, Marnie, de cinco anos, e Ethel, de seis.

Depois do divórcio, a intérprete de êxitos como "Smile" ou "Not Fair" decidiu regressar aos palcos: "Eu tinha perdido o meu casamento, a minha casa, a minha cabeça. Estava no fundo do poço e precisava de me levantar", contou a profissional, na mesma entrevista.

Recentemente, Lily Allen deu que falar pela forma inusitada que escolheu para promover o novo álbum, "No Shame". A compositora aproveitou a fotografia recolhida por um fã em 2014, durante um concerto, na qual se vê a sua vagina.

"Olhem para a minha vagina depilada em 2014. Saíram daqui 3 humanos. "No Shame" será lançado a 8 de junho", escreveu a intérprete no Twitter, na semana passada, na legenda que acompanhou a mesma imagem.