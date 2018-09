Lily Allen e o abuso sexual, a morte de um filho e o caso com Liam Gallagher

Carolina Morais Hoje às 10:47 Facebook

Twitter

Lily Allen está prestes a lançar a sua autobiografia, "My Thoughts Exactly", na qual assume ter tido um caso extraconjugal com Liam Gallagher e ter sido abusada sexualmente por um executivo da indústria musical.

"Se eu morrer amanhã, e pesquisarem o meu nome no Google, quero que encontrem alguma coisa. A minha história, contada da minha perspetiva." Foi isto que levou Lily Allen a escrever uma autobiografia, aquela que está a poucos dias de ser lançada e que já está a dar (e muito) que falar.

Em "My Thoughts Exactly", a cantora de 33 anos faz revelações chocantes. Entre elas, o facto de ter sido abusada sexualmente por um executivo da indústria musical. O homem em questão - que ficou por nomear - levou a artista para o seu quarto de hotel depois de esta ter bebido em demasia numa festa e deixou-a adormecer.

"Acordei às cinco da manhã, porque senti alguém ao pé de mim a pressionar o seu corpo nu contra as minhas costas. Eu também estava nua. Senti alguém a tentar penetrar o pénis na minha vagina e a bater no meu rabo como se fosse uma 'stripper' num clube. Afastei-me o mais rapidamente possível e saltei da cama, alarmada. Peguei rapidamente nas minhas roupas, saí do quarto dele a correr e entrei no meu."

Mas, apesar de ter sido a vítima, Allen culpa-se pelo sucedido, devido ao seu estado de embriaguez. Silenciou-se e continuou a trabalhar com o seu atacante. "Esperava que ele não tentasse tirar partido da minha vulnerabilidade. Sentia-me traída. Sentia vergonha. Sentia raiva. Sentia-me confusa", escreve a cantora na autobiografia.

Outra das suas confissões prende-se com Liam Gallagher. Os músicos tiveram um caso em 2009, quando se encontraram a bordo de um avião que seguia para o Japão, para o festival Fuji Rock. "Embebedámo-nos no avião. A dada altura, demos por nós na casa de banho a fazer algo que não devíamos ter feito. E não eram drogas."

Nessa altura, Gallagher era casado com Nicole Appleton, mas Lily garante só ter sabido do casamento quando já era tarde demais. Seis meses após o envolvimento, o ex-vocalista dos Oasis ligou-lhe a pedir que falasse com a sua mulher para desmentir o caso. Allen fê-lo e só agora, com este livro, assume a verdade.

Mãe de duas meninas, Marnie e Ethel, fruto do seu casamento com Sam Cooper, Lily Allen também recorda na obra o filho - George - que abortou em 2008 quando este tinha seis meses de vida. Depois, quando finalmente foi mãe, sofreu de depressão pós-parto. Viu-se sozinha numa digressão, traiu o seu marido com outros homens, deixou-se definhar à fome e contratou prostitutas para combater a solidão.

Estas e outras revelações fazem parte da tão apetecível autobiografia "My Thoughts Exactly", que será lançada no Reino Unido a 20 de setembro.