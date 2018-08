Lindsay Lohan critica mulheres que expuseram casos de assédio sexual

João Manuel Farinha Hoje às 16:34 Facebook

Lindsay Lohan concedeu uma polémica entrevista ao "The Times", em que criticou as mulheres que denunciaram casos de assédio sexual. A atriz disse que a denúncia as faz parecer "fracas", quando na verdade não o são.

Sempre de mãos dadas com a polémica, a atriz norte-americana criticou a decisão das vítimas de assédio sexual de se queixarem às autoridades, sobretudo quando apenas o fazem alguns anos mais tarde.

"Se acontece naquele momento, tens de o discutir naquele momento", declarou ao jornal britânico "The Times", que a entrevistou na ilha grega de Mykonos, onde vive atualmente. E foi mais longe: "Dás uma dimensão enorme ao assunto ao fazer queixa à polícia. Vou odiar-me por dizer isto, mas acho que ao pronunciarem-se contra estas coisas, as mulheres parecem fracas, quando na verdade são muito fortes."

Lohan mostrou-se igualmente desconfiada de algumas mulheres que dizem ter sido assediadas e condena quem o faz por querer atenção. "Tens estas raparigas que admitiram ter sido vítimas, que nem sabem quem são, e que o fazem porque querem atenção. Isso desvia a atenção do facto de que realmente aconteceu alguma coisa", sublinhou, tendo ainda garantido que nunca foi vítima de qualquer tipo de assédio ao longo da carreira.

Recorde-se que, em outubro do ano passado, a atriz, de 32 anos, foi notícia ao publicar um vídeo no Instagram em que defendia o produtor de cinema Harvey Weinstein, acusado de assédio e abuso sexual por parte de várias atrizes de Hollywood.

Na altura, Lindsay Lohan disse que o que estava a acontecer com Weinstein "não era correto" e o que o produtor "nunca fez nada" contra si. A intérprete foi ainda mais longe e pediu à ex-mulher do profissional de cinema para o apoiar durante aquele momento difícil. O vídeo acabou por ser apagado.