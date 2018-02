Lindsay Lohan mudou-se para o Dubai

Nuno Azinheira Hoje às 17:44 Facebook

Lindsay Lohan deixou os Estado Unidos da América e mudou-se para o Dubai. A atriz norte-americana está agora a viver no Médio Oriente e trabalhar em novos projetos.

Sempre de um lado para o outro, entre Nova Iorque e Los Angeles, e nas bocas do mundo por causa das suas conhecidas dependências de droga e álcool, a atriz, que protagonizou, entre outros, os filmes "Herbie" e "Pai para mim, Mãe para ti", decidiu assentar nos Emirados Árabes Unidos.

"Agora não tenho que estar constantemente a fazer as malas, nem a viver em hotéis com o mínimo que posso levar na mala. Estou onde deveria estar", disse a atriz à revista "W".

"Faz-me bem à cabeça, era isto que precisava apesar do tempo que demorei a tomar esta decisão. A minha mãe aguentou durante muito tempo ter a minha tralha em casa dela. Claro que gostaria de ter uma casa em Long Island, no futuro poderei pensar nisso, mas por agora estou bem onde estou", completou.

O súbito afastamento de Lohan, 31 anos, dos holofotes de Hollywood e da indústria do cinema resultou da necessidade de a atriz precisar de recuperar a tranquilidade. "No Dubai, encontrei uma certa calma. Pelo menos, encontrei uma sensação parecida. Nunca me importei com as fotos, mas não quero que o resto do mundo tenha uma imagem errada de mim. Não quero que digam que estive a chorar quando apareço em fotos doente".

Faz parte dos planos de Lindsay Lohan ficar por tempo indefinido pelo Dubai, uma vez que, tem entre mãos um filme produzido e protagonizado exclusivamente por mulheres para ser gravado na Arábia Saudita e está a preparar o lançamento de uma linha de cosméticos.