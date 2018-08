Lindsay Lohan pede desculpa após criticar vítimas de assédio sexual

João Manuel Farinha Hoje às 14:41 Facebook

Lindsay Lohan pediu desculpa por ter dito que as mulheres que denunciaram casos de assédio sexual pareciam "fracas" e por ter criticado o movimento "Me Too".

A atriz, de 32 anos, decidiu retratar-se na sequência de uma polémica entrevista ao jornal "The Times" na semana passada. Lohan havia dito que ao fazerem queixa na polícia as vítimas de assédio sexual pareciam "fracas" e que muitas mulheres apenas o faziam para chamar à atenção.

"Gostaria de pedir desculpa por qualquer dano e angústia causados por uma citação de uma entrevista recente para o 'The Times'", declarou, num comunicado enviado à revista "People".

"A frase está unicamente relacionada com a minha esperança de que um punhado de testemunhos falsos não ponham em causa a importância do movimento 'Me Too' e de todos nós que o apoiamos. Contudo, desde então aprendi que declarações como a minha são vistas como prejudiciais, o que nunca foi minha intenção. Peço desculpa por qualquer dor que possa ter causado."

Lindsay Lohan acrescentou que tem "o maior respeito e admiração pelas mulheres que tiveram a coragem de falar" e que "os seus testemunhos serviram para proteger quem não tem voz".

A intérprete de filmes como "Herbie: Prego a Fundo" ou "Giras e Terríveis" já disse que nunca foi vítima de assédio em Hollywood e até se mostrou solidária com o produtor cinematográfico Harvey Weinstein.