O livro de memórias de Michelle Obama, "Becoming", é apenas colocado à venda esta terça-feira, mas já tem um lugar garantido na tabela dos livros mais vendidos nos Estados Unidos.

Não é novidade que Michelle Obama foi uma das mais populares primeiras-damas dos EUA. Continua, aliás, a ser uma das figuras mais admiradas e influentes do país, mesmo estando afastada da esfera política. Prova disso é o facto de o seu novo livro de memórias, "Becoming", se ter tornado campeão de vendas antes sequer de ter sido publicado.

A obra, que apenas chegou às livrarias esta terça-feira, atingiu na semana passada o 13.º posto dos livros mais vendidos nos Estados Unidos. O principal motivo? O facto de Michelle Obama ter organizado "a maior digressão promocional de um livro de sempre", de acordo com a imprensa norte-americana. Além disso, a obra está repleta de revelações inéditas que - em linha com a estratégia editorial - têm vindo a ser divulgadas a conta-gotas pela comunicação social norte-americana.

Na autobiografia, a mulher de Barack Obama recua à sua infância na zona sul de Chicago, passando pelos principais eventos da sua vida - entre eles o casamento com o ex-presidente dos EUA, o nascimento das filhas (via fertilização "in vitro") e o aborto que sofreu aos 35 anos.

Michelle apresenta ainda duras críticas à atual administração de Donald Trump. Chega mesmo a afirmar que nunca o perdoará por colocar em risco a sua família durante a campanha eleitoral, altura em que questionou a cidadania e país de origem de Barack Obama. "Com as suas insinuações negligentes, colocou a segurança da minha família em risco. Nunca o perdoarei por isso."