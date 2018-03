Longe da família, Gonçalo Uva recebe declaração de Carolina Patrocínio

Dúlio Silva Hoje às 11:25 Facebook

A seleção portuguesa de râguebi defronta, no sábado, a equipa polaca. Gonçalo Uva, que integra a comitiva nacional, corre o risco de não ver nascer o seu terceiro filho, fruto da relação com Carolina Patrocínio.

A apresentadora, de 30 anos, mostrou-se orgulhosa do companheiro, que vai "a caminho da Polónia para jogar a sua 99.ª internacionalização". A mensagem foi tornada pública, na quarta-feira, na sua conta da rede social Instagram.

"Com uma mão partida e um filho por nascer", como salienta Carolina Patrocínio, Gonçalo Uva "arrisca, aproveita a oportunidade e torna-se no que sempre sonhou". Nem que para isso o jogador de râguebi, de 33 anos, se comprometa a não assistir ao parto do seu terceiro filho.

É que a anfitriã do "Fama Show", exibido aos domingos à tarde na SIC, já vive uma gestação de termo, podendo ver nascer o seu terceiro rebento nos próximos dias.

Recorde-se que Carolina e Gonçalo escolheram não ter conhecimento do sexo do bebé. O casal já é pai de Frederica, de dois anos, e de Diana, de três.