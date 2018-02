Lourenço Ortigão e Kelly Balley: Romance já rende no Carnaval de Viana

Nuno Azinheira Hoje às 13:10 Facebook

Os dois atores que vivem uma história de amor na telenovela da TVI vão estar juntos pela primeira vez como um casal. Bailey e Ortigão vão ser o rei e a rainha do Carnaval de Viana do Castelo, que decorre este domingo.

Kelly, de 19 anos, e Lourenço Ortigão, 28, foram convidados pela câmara de Viana do Castelo para desfilarem juntos na marcha de Carnaval este domingo. Os dois atores, que dão vida às personagens Luz e Vicente Villalobos em "A Herdeira", vão receber cerca de cinco mil euros pela participação no evento, de acordo com informações reveladas pela imprensa.

O valor habitual que cada um dos atores costuma cobrar por presença, ainda de acordo com as mesmas fontes, ronda os 1500 euros, o que significa que, mesmo sem um namoro assumindo, os dois já estão a lucrar no seu primeiro evento juntos.

A história de amor entre os Kelly e Lourenço não ficou apenas pelo ecrã. O casal foi visto diversas vezes em público a trocar carinhos ou de mãos dadas. Uma coisa é certa, este domingo às 16.00, o casal vai desfilar lado a lado pela cidade onde é gravada a telenovela que os juntou.

Esta é uma boa oportunidade de promoção para "A Herdeira", da TVI, que continua a ser líder de audiência. A segunda temporada da telenovela tem data de estreia para esta segunda-feira.