Lourenço Ortigão celebrou o 29.º aniversário esta quinta-feira e reuniu família e amigos para lhe cantarem os parabéns. A festa teve lugar numa discoteca algarvia e Kelly Bailey não faltou.

Foi perante uma mesa rodeada de amigos e família que Lourenço Ortigão soprou as velas do 29.º aniversário. O ator da TVI tem passado os últimos dias no Algarve com família e com a namorada, Kelly Bailey.

O local escolhido para a celebração foi a discoteca Bliss, em Vilamoura, onde o clã Ortigão terá aproveitado para dar um pezinho de dança depois de cantar os parabéns. Lourenço terá certamente feito par com Kelly Bailey, que aparece de costas num vídeo partilhado nas redes sociais do intérprete.

A atriz e protagonista da novela "A Herdeira" (TVI) está cada vez mais próxima da família Ortigão, que já não dispensa a sua companhia. Ainda esta semana, um dos irmãos de Lourenço publicou uma fotografia de família em que Kelly também está presente, tendo a jovem respondido com vários "emojis" de corações.